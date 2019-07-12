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Грёневеген выиграл седьмой этап, Чикконе продолжает править в тотале

Грёневеген выиграл седьмой этап, Чикконе продолжает править в тотале
Eurosport

1 час назад

Самое интересное – впереди.

Гонщик команды Jumbo-Visma Дилан Грёневеген выиграл седьмой этап «Тур де Франс», проходивший по маршруту Бельфор – Шалон-сюр-Сон.

Вторым стал Калеб Эван из команды Lotto Soudal, третьим приехал Петер Саган (BORA – hansgrohe). Все призеры показали одно время: 6 часов 2 минуты и 44 секунды.

Видео - Грёневеген выиграл седьмой этап, Чикконе продолжает править в тотале

06:35
  • В общем зачете лидирует Джулио Чикконе (Trek – Segafredo), опережая Жюлиана Алафилиппа на шесть секунд.
  • Восьмой этап «ТДФ» пройдет по маршруту Макон – Сент-Этьен. Его протяженность – 200 км.

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