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Грёневеген выиграл седьмой этап, Чикконе продолжает править в тотале
Самое интересное – впереди.
Гонщик команды Jumbo-Visma Дилан Грёневеген выиграл седьмой этап «Тур де Франс», проходивший по маршруту Бельфор – Шалон-сюр-Сон.
Вторым стал Калеб Эван из команды Lotto Soudal, третьим приехал Петер Саган (BORA – hansgrohe). Все призеры показали одно время: 6 часов 2 минуты и 44 секунды.
- В общем зачете лидирует Джулио Чикконе (Trek – Segafredo), опережая Жюлиана Алафилиппа на шесть секунд.
- Восьмой этап «ТДФ» пройдет по маршруту Макон – Сент-Этьен. Его протяженность – 200 км.
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