Бельгийский велогонщик Томас де Гендт из команды Lotto Soudal выиграл восьмой этап престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Де Гендт преодолел дистанцию в 200 километров между городами Макон и Сент-Этьен за 5 часов и 17 секунд. Вторым к финишу пришел француз Тибо Пино из Groupama - FDJ (+0:06), третьим – соотечественник Пино Хулиан Алафилиппе из Deceuninck - Quick Step (аналогичное отставание).

Видео - Де Гендт взял восьмой этап, желтая майка перешла к Алафилиппе 06:39

В общем зачете с результатом 34:17:59 лидирует Алафилиппе.

Следом за французом идут итальянец Джулио Чиччоне (+0:23, Trek – Segafredo) и Пино (+0:53).

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