Южноафриканский велогонщик Дэрил Импи из команды Mitchelton-SCOTT стал первым на девятом этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Гонщики проехали дистанцию 170,5 км между городами Сент-Этьен и Бриуд. Импи показал время 4 часа, 3 минуты и 12 секунд. Второе место занял бельгиец Тиш Бенот из Lotto Soudal, показавший аналогичное время, третье – словенец Ян Тратник из Bahrain Merida (+0.10).

Желтую майку лидера сохранил француз Хулиан Алафилиппе (8 часов, 37 минут и 36 секунд).

В прошлом году на «Тур де Франс» победил валлиец Герайнт Томас.

Де Гендт взял восьмой этап, желтая майка перешла к Алафилиппе

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