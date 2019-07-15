Бельгийский велогонщик Вут ван Арт, выступающий за команду Jumbo-Visma, с результатом 4 часа 49 минут 39 секунд стал победителем десятого этапа «Тур де Франс».

Этап протяженностью 217,5 км прошел между французскими городами Сен-Флур и Альби. Второе место занял итальянец Элиа Вивиани из команды Deceuninck - Quick-Step (4:49.39). Третьим в гонке стал австралиец Калеб Эван из команды Lotto Soudal (4:49.39). Для определения победителя был использован фотофиниш.

Представитель России Ильнур Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, финишировал 64-м с результатом 4 часа 51 минута 53 секунды.

11-й этап протяженностью 167 км пройдет между французскими городами Альби и Тулуза 17 июля.

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