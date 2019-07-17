Eurosport
Эван выиграл 11-й этап, желтая майка все равно у Алафилиппе
В тотале «Тур де Франс» все без изменений.
Австралийский гонщик Калеб Эван из команды Lotto – Soudal выиграл 11 этап супермногодневки «Тур де Франс» протяженностью 167 км, проходивший по маршруту Альби – Тулуза.
Вторым стал Дилан Грёневеген (Team Jumbo – Visma), третьим финишировал Элия Вивьяни из команды Deceuninck – Quick-Step. Вся тройка показала одинаковое время – 3 часа 51 минуту и 26 секунд.
- В общем зачете «ТДФ» продолжает лидировать Хулиан Алафилиппе (Deceuninck – Quick-Step). Герайнт Томас из Team INEOS отстает от него на 1 минуту 12 секунд.
- 12-й этап пройдет по маршруту Тулуза – Баньр-де-Бигор, его протяженность составит 209,5 км.
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