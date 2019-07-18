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Йейтс выиграл 12-й этап, Бильбао из «Астаны» – второй

Йейтс выиграл 12-й этап, Бильбао из «Астаны» – второй
Eurosport

47 мин. назад

В общем зачете без перемен.

Британский велогонщик Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott выиграл 12-й этап веломногодневки «Тур де Франс», проходившей по маршруту Тулуза – Баньер-де-Бигор.

Вторым стал гонщик команды Astana Пейо Бильбао, третьим приехал Грегор Мюльбергер (BORA-Hansgrohe). У всех призеров одно время – 4 часа 57 минут 53 секунды.

Видео - Йейтс выиграл 12-й этап, Бильбао из «Астаны» – второй

07:02
  • В общем зачете Алафилипп опережает Томаса на 1 минуту 12 секунд.
  • 13-м этапом французского «Гранд-тура» станет разделка на 27,2 км.

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