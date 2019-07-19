Австралийский велосипедист команды «Bahrain-Merida» Деннис Роан проехал часть 12-го этапа «Тур де Франс» на автомобиле.

По информации Reuters, за 80 км до финиша 29-летний спортсмен пропал из поля зрения команды – его не могли найти и связаться с ним. Позже представители команды нашли его велосипед на автобусной остановке. Оказалось, Роан проехал заключительную часть гонки на автомобиле.

Гонщик и его команда отказались комментировать ситуацию. Источник сообщает, что состояние здоровья австралийца было отличным и не мешало ему закончить гонку.

Роан – трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр.

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