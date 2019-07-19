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Алафилипп выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом, Томас – второй
Прошлогодний победитель «ТДФ» преследует Жюлиана в общем зачете.
В рамках престижной веломногодневки «Тур де Франс» прошла индивидуальная гонка с раздельным стартом. Гонщики преодолели дистанцию в 27,2 км.
Победу на 13-м этапе «ТДФ» одержал француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck - Quick Step, показавший время 35 минут ровно. Вторым к финишу пришел валлиец Герайнт Томас (UCI WorldTeam, +14 секунд), третьим – бельгиец Томас де Гендт (Lotto Soudal, +36 секунд).
- В генеральном зачете лидирует Алафилипп, его время – 52 часа, 26 минут и 9 секунд.
- Следом за Алафилиппом идут Томас (+1 минута и 12 секунд) и колумбиец Эган Берналь (+1 минута и 16 секунд).
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