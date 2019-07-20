Французский гонщик команды Groupama - FDJ Тибо Пино стал победителем 14-го этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Пино преодолел дистанцию 117,5 км за 3 часа 10 минут и 20 секунд. Вторым финишировал соотечественник Тибо из Deceuninck - Quick Step Жюлиан Алафилипп, показавший время 3 часа 10 минут и 26 секунд, третьим – голландец Стивен Круйсвейк (то же время).

Лидерство в общем зачете с результатом 56 часов 11 минут и 29 секунд сохранил Алафилипп.

Вторую строчку с отставанием в 2 минуты и 2 секунды занимает валлиец Герайнт Томас.

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