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Желтая майка все еще у Алафилиппа, но после 15-го этапа «Тур де Франс» соперники подтянулись

Желтая майка все еще у Алафилиппа, но после 15-го этапа «Тур де Франс» соперники подтянулись
Eurosport

25 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Престижная веломногодневка постепенно приближается к финишу.

Английский велогонщик Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott стал победителем 15-го этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Йейтс преодолел дистанцию 185 км за 4 часа, 47 минут и 4 секунды, на 33 секунды опередив француза Тибо Пино из Groupama-FDJ. Третьим к финишу пришел испанец Микель Ланда из команды Movistar, отставший от Йейтса на те же 33 секунды.

  • Лидерство в общем зачете сохраняет француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step).
  • В прошлом году победителем «Тур де Франс» стал валлиец Герайнт Томас.

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