Other Agency
Рабочие «Тур де Франс» превратили гигантский пенис на дороге в изображение совы
Совы – не то, чем кажутся.
Рабочие престижной веломногодневки «Тур де Франс» превратили гигантский пенис, изображенный на дороге одного из маршрутов гонки, в изображение совы.
Как сообщает The Sun, организаторы «ТДФ» выразили беспокойство, что в этом году повторится кейс из 2016-го, когда в эфир попали велогонщики, разрезающие асфальт с изображением гигантского полового органа.
Картинка «До»Other Agency
Чтобы избавиться от пениса, организаторы наняли рабочих – и те превратили похабную картинку в настоящее произведение уличного искусства.
Картинка «После»Other Agency
- Лидером общего зачета «Тур де Франс»-2019 остается француз Жюлиан Алафилипп.
- В прошлом году победу на «ТДФ» отпраздновал валлиец Герайнт Томас.
Испанский спортсмен получил пугающую травму во время гонки – его грудь как будто полоснули ножичком
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте