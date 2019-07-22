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Рабочие «Тур де Франс» превратили гигантский пенис на дороге в изображение совы

Рабочие «Тур де Франс» превратили гигантский пенис на дороге в изображение совы
Eurosport

33 мин. назад

Совы – не то, чем кажутся.

Рабочие престижной веломногодневки «Тур де Франс» превратили гигантский пенис, изображенный на дороге одного из маршрутов гонки, в изображение совы.

Как сообщает The Sun, организаторы «ТДФ» выразили беспокойство, что в этом году повторится кейс из 2016-го, когда в эфир попали велогонщики, разрезающие асфальт с изображением гигантского полового органа.

Картинка «До»

Картинка «До»Other Agency

Чтобы избавиться от пениса, организаторы наняли рабочих – и те превратили похабную картинку в настоящее произведение уличного искусства.

Картинка «После»

Картинка «После»Other Agency

  • Лидером общего зачета «Тур де Франс»-2019 остается француз Жюлиан Алафилипп.
  • В прошлом году победу на «ТДФ» отпраздновал валлиец Герайнт Томас.

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