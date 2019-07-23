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Юэн выиграл 16-й этап

Юэн выиграл 16-й этап
Eurosport

53 мин. назад

Жюлиан Алафилипп остался лидером общего зачета.

16-й этап «Тур де Франс»-2019 протяженностью 177 км стартовал и завершился в Ниме. Победу одержал австралийский велогонщик Калеб Юэн из команды Lotto – Soudal.

Вторым к финишу пришел итальянец Элия Вивьяни (Deceuninck – Quick-Step), тройку замкнул Дилан Грёневеген из Нидерландов (Team Jumbo – Visma).

Желтую майку лидера генеральной классификации удерживает француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck – Quick-Step.

  • 24 июля состоится 17-й этап Пон-дю-Гар – Гап.
  • Велогонщики преодолеют 200 км.
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