Итальянец Маттео Трентин выиграл 17-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Его победа стала четвертой для команды Mitchelton-Scott во Франции. Трентин финишировал с результатом 4 часа 21 минуты 36 секунд.

На 37 секунд от итальянца отстал датчанин Каспер Аргрен из Deceuninck-Quick Step. Третьим приехал Грен ван Авермат. Бельгиец из CCC Team опередил общую группу на доли секунды и попал на пьедестал.

Видео - Трентин выиграл 17-й этап, Алафилипп сохранил желтую майку перед горными отрезками 06:32

Общий зачет по-прежнему возглавляет Жюлиан Алафилипп. Француз из Deceuninck-Quick Step опережает действующего чемпиона Герайнта Томаса на 95 секунд.

Следующий, 18-й этап «Тур де Франс» стартует завтра, 25 июля. Его маршрут пройдет по горам от Амбрёна до Валуара.

Казахстанец Андрей Луценко из Astana Pro Team после 17 отрезков идет в общем зачете на 29-м месте с отставанием в 39 минуты 23 секунды.

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