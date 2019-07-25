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Кинтана выиграл 18-й этап, третье место занял казахстанец Луценко
За три этапа до финиша желтую майку сохраняет Алафилипп.
Колумбиец Найро Кинтана, выступающий за команду Movistar, стал победителем 18-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс». На этапе протяженностью 208 км, который прошел между французскими городами Эмбрюн и Валуар, он показал результат 5 часов 34 минуты 15 секунд.
Второе место занял француз Ромен Барде из команды AG2R La Mondiale (5:35.50), третье – казахстанец Алексей Луценко, представляющий Astana Pro (5:36.43). Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, стал 58-м, показав результат 5 часов 56 минут 55 секунд.
- 19-й этап протяженностью 126,5 км пройдет между французскими городами Сен-Жан-де-Морьен и Тинь 26 июля.
- После 18 этапов в общем зачете лидирует француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck - Quick-Step (75:18.49), на втором месте идет колумбиец Эган Берналь, выступающий за команду Ineos (75:20.19), на третьем – британец Герайнт Томас, также представляющий Ineos (75:20.24).
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