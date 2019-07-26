26 июля прошел 19-й этап престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Этап был остановлен за 37,5 км до финиша из-за непогоды – шел град, трасса обледенела, а в одном месте дороги сошел оползень. Организаторы «ТДФ» решили не присуждать победу никому из гонщиков, но пересчитали общий зачет по итогам восхождения на горный перевал Коль де л’Изеран.

Первым на вершине оказался колумбиец Эган Берналь, который перехватил желтую майку у Жюлиана Алафилиппа.

До финиша «ТДФ»-2019 осталось два этапа.

В прошлом году победителем веломногодневки стал валлиец Герайнт Томас.

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