На «Тур де Франс» прямо на трассу сошел оползень – видео природного явления пугает и завораживает

19-й этап престижной веломногодневки «Тур де Франс» не был завершен из-за непогоды во Франции: над трассой пошел град, а в одном месте маршрута даже сошел оползень.

Вот видео схода грязной лавины – оно одновременно пугает и завораживает.

Видео - На «Тур де Франс» на трассу сошел оползень – видео природного явления пугает и завораживает 00:18

После 19-ти этапов «ТДФ» в общем зачете сменился лидер: француза Жюлиана Алафилиппа с первой строчки сбил колумбиец Эган Берналь.

В прошлом году победу в веломногодневке отпраздновал валлиец Герайнт Томас.

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