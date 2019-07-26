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На «Тур де Франс» прямо на трассу сошел оползень – видео природного явления пугает и завораживает
Этап не был завершен, но в общем зачете сменился лидер.
19-й этап престижной веломногодневки «Тур де Франс» не был завершен из-за непогоды во Франции: над трассой пошел град, а в одном месте маршрута даже сошел оползень.
Вот видео схода грязной лавины – оно одновременно пугает и завораживает.
- После 19-ти этапов «ТДФ» в общем зачете сменился лидер: француза Жюлиана Алафилиппа с первой строчки сбил колумбиец Эган Берналь.
- В прошлом году победу в веломногодневке отпраздновал валлиец Герайнт Томас.
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