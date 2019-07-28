28 июля финишем на Елисейских полях завершилась супермногодневка «Тур де Франс»-2019. Первым финишировал австралийский велогонщик Lotto - Soudal Калеб Юэн, которому фотофиниш присудил победу над голландцем Диланом Грёневегеном из Team Jumbo – Visma.

Итоговую победу на «Тур де Франс» одержал колумбиец Эган Берналь, представляющий команду Team INEOS. Он стал самым молодым чемпионом генеральной классификации за 110 лет (22 года 196 дней). Вдобавок он стал первым южноамериканцем, первенствовавшим на «Тур де Франс».

Первую Супермногодневку сезона – «Джиро д’Италия» – выиграл эквадорец Ричард Карапас.

Третий «Гранд-тур» – «Вуэльта Испании» – стартует 24 августа.

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