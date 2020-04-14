Главная веломногодневка «Тур де Франс», скорее всего, не состоится в запланированные сроки из-за пандемии коронавируса.

Inside The Games ссылается на слова президента Франции Эммануэля Макрона. В последнем обращении к гражданам он заявил, что карантин продлен до 11 мая, а запрет на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий действует как минимум до середины июля. «Тур де Франс» должен был пройти с 27 июня по 19 июля.

Ранее организаторы заявляли о намерении провести многодневку летом 2020 года и не рассматривали вариант отмены.

Действующий победитель «Тур де Франс» – колумбиец Эган Берналь.

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