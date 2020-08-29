Норвежский велогонщик Александер Кристофф из команды UAE Team Emirates стал победителем первого этапа «Тур де Франс»-2020.
Главный «Гранд-тур» стартовал 29 августа в Ницце, гонщики преодолели 156 км.
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Финишировавшие вторым и третьим датчанин Мадс Педерсен (Trek–Segafredo) и голландец Гэс Бол (Team Sunweb) показали одинаковое время с Кристоффом.
- Второй этап состоится 30 августа и снова пройдет в Ницце. Участник проедут 186 км.
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