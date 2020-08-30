Гонщик Deceuninck-Quick Step Жюлиан Алафилипп стал победителем второго этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Он отлично атаковал в финишном створе и первым пересек черту. Француз показал время 4 часа 55 минут и 27 секунд.

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Совсем немного Алафилиппу уступил швейцарец Марк Хирши из TeamSunweb. Одну секунду Жюльену и Марку проиграл британский гонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс.

На седьмом месте оказался Алексей Луценко из Astana Pro Team – казахстанец приехал на финиш на две секунды позже Алафилиппа. Лучший из представителей России – Ильнур Закарин из CCC Team, он занял 52-ю позицию.

  • Алафилипп после двух этапов возглавил генеральную классификацию. Он на 4 секунды опережает в тотале Йейтса, на 7 – Хирши.
  • Третий этап «Тур де Франс» пройдет в понедельник, 31 августа, и будет пролегать между Ниццей и Систероном. Прямые трансляции – эксклюзивно на Eurosport Россия.

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