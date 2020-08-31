Гонщик команды Lotto-Soudal Калеб Юэн стал победителем третьего этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Он вырвался вперед в финишном створе и показал время 5 часов 17 минут и 42 секунды. Юэн опередил ирландца Сэма Беннетта из Deceuninck-Quick Step и Джакомо Ниццоло из NTT Pro Cycling. Они и заняли итоговый пьедестал этапа.

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Казахстанский пилот Astana Pro Team Алексей Луценко показал одинаковое время с триумфатором заезда, но финишировал на 18-м месте. Лучший из представителей России Ильнур Закарин закончил гонку на 107-й позиции.

Для австралийского велогонщика эта победа стала четвертой на «Тур де Франс» в карьере. Остальные три гонки Калеб выиграл в прошлом, дебютном для себя году.

Желтая майка лидера общего зачета осталась у француза Жюлиана Алафилиппа из Deceuninck-Quick Step. Он все так же на четыре секунды опережает Адама Йейтса и на семь – швейцарца Марка Хирши.

Четвертый этап «Тур де Франс» состоится завтра, 1 сентября, гонщики проедут 160,5 километра от Систерона до Орсьер-Мерлета.

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