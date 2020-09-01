Словенский велогонщик Примож Роглич из Jumbo-Visma стал победителем четвертого этапа супермногодневки «Тур де Франс». Этап протяженностью 160,5 прошел по маршруту Систерон – Орсьер-Мерлетт.

Вторым финишировал еще один словенец – Тажей Погачар из UAE-Team Emirates, тройку замкнул француз Гийом Мартен из Cofidis.

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В генеральной классификации лидирует француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) - 18 часов 7 минут 4 секунды. Он на четыре секунды опережает Адама Йейтса (Mitchelton-Scott) и на 7 – Роглича.

Пятый этап Гап – Прива пройдет 2 сентября. Гонщики преодолеют 183 км.

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