Бельгийский велогонщик Вут ван Арт из команды Jumbo-Visma стал победителем пятого этапа многодневки «Тур де Франс».

Вут преодолел дистанцию в 183 км за 4 часа 21 минуту и 22 секунды. Вторым финишировал голландец Гэс Бол (Team Sunweb), третьим – ирландский велогонщик Сэм Беннет из команды Deceuninck – Quick Step.

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  • Российские спортсмены Ильнур Закарин и Павел Сиваков стали 148-м и 156-м соответственно.
  • В генеральной классификации лидирует француз Жюлиан Алафилипп, его показатель – 22 часа 27 минут и 26 секунды.

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