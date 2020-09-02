Бельгийский велогонщик Вут ван Арт из команды Jumbo-Visma стал победителем пятого этапа многодневки «Тур де Франс».

Вут преодолел дистанцию в 183 км за 4 часа 21 минуту и 22 секунды. Вторым финишировал голландец Гэс Бол (Team Sunweb), третьим – ирландский велогонщик Сэм Беннет из команды Deceuninck – Quick Step.