Велогонщик из Казахстана Алексей Луценко показал лучшее время на шестом этапе «Тур де Франс».

Луценко, представляющий команду Astana Pro Team, преодолел этап протяженностью 191 км за 4 часа 32 минуты 34 секунды. Вторым приехал испанец Хесус Эррада из Cofidis с отставанием 55 секунд, третьим – бельгиец Грег ван Авермат из CCC, он уступил 2 минуты 15 секунд.

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«Для меня это особенный момент. «Тур де Франс» – красивая и очень важная гонка, я очень счастлив. Выложился на все сто для этой победы», – поделился эмоциями победитель.

  • Седьмой этап пройдет 4 сентября.
  • Лидер генеральной классификации – британец Адам Йейтс из Mitchelton-Scott.

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