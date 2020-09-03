Луценко, представляющий команду Astana Pro Team, преодолел этап протяженностью 191 км за 4 часа 32 минуты 34 секунды. Вторым приехал испанец Хесус Эррада из Cofidis с отставанием 55 секунд, третьим – бельгиец Грег ван Авермат из CCC, он уступил 2 минуты 15 секунд.

«Для меня это особенный момент. «Тур де Франс» – красивая и очень важная гонка, я очень счастлив. Выложился на все сто для этой победы», – поделился эмоциями победитель.