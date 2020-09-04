Бельгиец Вут ван Арт из команды Team Jumbo-Visma победил на седьмом этапе «Тур де Франс».

Гонщик проехал дистанцию в 168 км за 3 часа 32 минуты 3 секунды. Второе место занял норвежец Эдвальд Буассон-Хаген из команды NTT, третьим приехал француз Бриан Кокар из Vital Concept.

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  • В общем зачете лидирует британец Адам Йейтс из Mitchelton-Scott.
  • Восьмой этап пройдет 5 сентября. Участники преодолеют 141 км.

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