Бельгиец Вут ван Арт из команды Team Jumbo-Visma победил на седьмом этапе «Тур де Франс».

Гонщик проехал дистанцию в 168 км за 3 часа 32 минуты 3 секунды. Второе место занял норвежец Эдвальд Буассон-Хаген из команды NTT, третьим приехал француз Бриан Кокар из Vital Concept.