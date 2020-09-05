Француз Нанс Петерс, выступающий за команду AG2R La Mondiale, стал победителем восьмого этапа веломногодневки «Тур де Франс».

Петерс преодолел 141 км за четыре часа, две минуты и 12 секунд. Вторым к финишу пришел представитель Латвии Том Скуйиньш (Trek–Segafredo), его результат – четыре часа, две минуты и 59 секунд. Третье место занял испанец Карлос Верона из команды Movistar, показавший аналогичный Скуйиньшу результат. Четвертым прикатил российский велогонщик Ильнур Закарин (CCC Team).

Тур де Франс
Финиш седьмого этапа настолько горячий, что ты врубишь кондиционер
ДЕНЬ НАЗАД
  • В общем зачете «ТДФ»-2020 лидирует британский велогонщик Адам Йейтс.
  • Победителем многодневки в прошлом году стал колумбиец Эган Берналь.

Финиш седьмого этапа настолько горячий, что ты врубишь кондиционер

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