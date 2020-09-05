Петерс преодолел 141 км за четыре часа, две минуты и 12 секунд. Вторым к финишу пришел представитель Латвии Том Скуйиньш (Trek–Segafredo), его результат – четыре часа, две минуты и 59 секунд. Третье место занял испанец Карлос Верона из команды Movistar, показавший аналогичный Скуйиньшу результат. Четвертым прикатил российский велогонщик Ильнур Закарин (CCC Team).