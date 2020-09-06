Словенский велогонщик Тадей Погакар из команды UAE Team Emirates одержал победу на девятом этапе многодневки «Тур де Франс».

Гонщики проехали 153 км по Пиренеям с набором высоты 3000 метров. Погакар преодолел дистанцию за 3 часа, 55 минут и 17 секунд. Второе место занял его соотечественник Примож Роглич (Jumbo-Visma), третье – швейцарец Марк Хирши (Sunweb).

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