Словенский велогонщик Тадей Погакар из команды UAE Team Emirates одержал победу на девятом этапе многодневки «Тур де Франс».
Гонщики проехали 153 км по Пиренеям с набором высоты 3000 метров. Погакар преодолел дистанцию за 3 часа, 55 минут и 17 секунд. Второе место занял его соотечественник Примож Роглич (Jumbo-Visma), третье – швейцарец Марк Хирши (Sunweb).
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- Лидером общего зачета остается британский гонщик Адам Йейтс.
- Победителем «Тур де Франс» в прошлом году стал колумбиец Эган Берналь.
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