Ирландский велогонщик Сэм Беннет из команды Deceuninck-Quick-Step стал победителем 10-го этапа престижной многодневки «Тур де Франс».
Гонщики проехали 168,5 км по равнинному маршруту. Беннет преодолел дистанцию за 3 часа, 35 минут и 22 секунды. Второе место занял австралиец Калеб Юэн из команды Lotto Soudal, третье – словенец Петер Саган (Bora-Hansgrohe).
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- Лидером общего зачета остался словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.
- В прошлом году победителем «Тур де Франс» стал колумбиец Эган Берналь.
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