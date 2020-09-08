Ирландский велогонщик Сэм Беннет из команды Deceuninck-Quick-Step стал победителем 10-го этапа престижной многодневки «Тур де Франс».

Гонщики проехали 168,5 км по равнинному маршруту. Беннет преодолел дистанцию за 3 часа, 35 минут и 22 секунды. Второе место занял австралиец Калеб Юэн из команды Lotto Soudal, третье – словенец Петер Саган (Bora-Hansgrohe).