В безумной концовке Эван догнал Петера Сагана, Сэма Беннета и Вута ван Арта и в итоге обошел Сагана на несколько миллиметров. Для Петера все закончилось совсем печально – словака дисквалифицировали за толчок соперника по ходу финишного спринта.

«Вообще не был уверен, что выиграл. Отпраздновал просто на всякий случай. Я сделал небольшой рывок, и когда ты ускоряешься, то в основном просто смотришь в землю, так что не видишь, выиграл ты или нет. Иногда это можно почувствовать, и я почувствовал, что был довольно близко.