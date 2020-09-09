Австралийский гонщик команды Lotto-Soudal Калеб Юэн стал победителем 11-го этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс».

В безумной концовке Эван догнал Петера Сагана, Сэма Беннета и Вута ван Арта и в итоге обошел Сагана на несколько миллиметров. Для Петера все закончилось совсем печально – словака дисквалифицировали за толчок соперника по ходу финишного спринта.

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«Вообще не был уверен, что выиграл. Отпраздновал просто на всякий случай. Я сделал небольшой рывок, и когда ты ускоряешься, то в основном просто смотришь в землю, так что не видишь, выиграл ты или нет. Иногда это можно почувствовать, и я почувствовал, что был довольно близко.

Очень доволен двумя победами на этапах. Первая снимает напряжение, а после нее нужна вторая. Уверен, что захочу третью, особенно в Париже», – порадовался победитель.

  • Ранее Юэн выиграл третий этап.
  • Лидером общего зачета остался словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.
  • 12-й этап состоится 10 сентября.

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