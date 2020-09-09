Австралийский гонщик команды Lotto-Soudal Калеб Юэн стал победителем 11-го этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс».
В безумной концовке Эван догнал Петера Сагана, Сэма Беннета и Вута ван Арта и в итоге обошел Сагана на несколько миллиметров. Для Петера все закончилось совсем печально – словака дисквалифицировали за толчок соперника по ходу финишного спринта.
«Вообще не был уверен, что выиграл. Отпраздновал просто на всякий случай. Я сделал небольшой рывок, и когда ты ускоряешься, то в основном просто смотришь в землю, так что не видишь, выиграл ты или нет. Иногда это можно почувствовать, и я почувствовал, что был довольно близко.
Очень доволен двумя победами на этапах. Первая снимает напряжение, а после нее нужна вторая. Уверен, что захочу третью, особенно в Париже», – порадовался победитель.
- Ранее Юэн выиграл третий этап.
- Лидером общего зачета остался словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.
- 12-й этап состоится 10 сентября.