Швейцарский велогонщик Марк Хирши приехал первым на 12-м этапе веломногодневки «Тур де Франс».
Представитель команды Sunweb быстрее всех преодолел 218 км дистанции. Вторым приехал француз Пьер Роллан, третьим – датчанин Сорен Краг Андерсен.
Тур де Франс
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Лидерство в общем зачете сохраняет словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.
- Россиянин Ильнур Закарин накануне получил перелом ребра и снялся с этапа, хоть и вышел на старт.
- 13-й этап Шатель-Гийон – Пюи Мари состоится 11 сентября, участники проедут 191,5 км.
Тур де Франс
Финиш 12-го этапа «ТДФ», на котором Хирши привез соперникам километры
Тур де Франс
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