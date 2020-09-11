Гонщики преодолели дистанцию 191,5 км по горной местности. Мартинес показал время 5 часов, 1 минута и 47 секунд, финишировавший вторым немец Леннард Кемна (Bora-Hansgrohe) – 5 часов, 1 минута и 51 секунда. Третье место занял соотечественник Кемны Максимилиан Шахманн (Bora-Hansgrohe), его результат – 5 часов, 2 минуты и 38 секунд.