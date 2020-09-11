Колумбийский велогонщик Даниэль Мартинес из команды EF Pro Cycling выиграл 13-й этап «Тур де Франс».
Гонщики преодолели дистанцию 191,5 км по горной местности. Мартинес показал время 5 часов, 1 минута и 47 секунд, финишировавший вторым немец Леннард Кемна (Bora-Hansgrohe) – 5 часов, 1 минута и 51 секунда. Третье место занял соотечественник Кемны Максимилиан Шахманн (Bora-Hansgrohe), его результат – 5 часов, 2 минуты и 38 секунд.
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- Лидерство в общем зачете сохраняет словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.
- В прошлом году победителем «Тур де Франс» стал колумбиец Эган Берналь.
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