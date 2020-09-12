Датский велогонщик Сёрен Краг Андерсен из команды Sunweb стал победителем 14-го этапа престижной многодневки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 194 километра за 4 часа, 28 минут и 10 секунд.

Вторым финишировал словенец Лука Мезгец из Mitchelton-Scott, третьим – итальянец Симоне Консонни из Cofidis. Представитель России Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) показал 76-й результат.

Тур де Франс
Главные моменты 14-го этапа «Тур де Франс»
ЧЕРЕЗ 6 МИНУТ
  • Лидером общего зачета останется словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.
  • 15-й этап протяженностью 174,5 километра пройдет 13 сентября.

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