Словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates победил на 15-м этапе многодневки «Тур де Франс».
Гонщики преодолели горный маршрут протяженностью 174,5 км. Погачар прошел дистанцию за 4 часа, 34 минуты и 13 секунд. Второе место занял его соотечественник Примож Роглич из команды Jumbo-Visma, третье – австралиец Ричи Порт (Trek-Segafredo).
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Погакар выиграл 9-й этап «Тур де Франс»
- Лидером общего зачета остался Роглич.
- В прошлом году победителем «Тур де Франс» стал колумбиец Эган Берналь.
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