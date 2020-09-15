На веломногодневке «Тур де Франс» завершился 16-й этап.
164-километровую гонку выиграл представитель Германии Леннард Кемна из команды Bora-Hansgrohe. Его время – 4 часа 12 минут 52 секунды.
Тур де Франс
Роглич гениально рванул на финиш, но все равно проиграл Погачару
Вторым стал эквардорец Ричард Карапас из Ineos, третьим – швейцарец Себастьен Райхенбах из FDJ. Четвертым финишировал 23-летний Павел Сиваков из России, который выступает за британскую команду Ineos.
- Общий зачет не изменился – лидирует Примож Роглич.
- Следующий этап состоится в среду, 16 сентября.
- В 2019 году победителем «Тур де Франс» стал колумбиец Эган Берналь.
Тур де Франс
Погачар взял 15-й этап, Роглич – второй
Тур де Франс
Главные моменты 14-го этапа «Тур де Франс»