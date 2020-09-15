164-километровую гонку выиграл представитель Германии Леннард Кемна из команды Bora-Hansgrohe. Его время – 4 часа 12 минут 52 секунды.

Роглич гениально рванул на финиш, но все равно проиграл Погачару

Вторым стал эквардорец Ричард Карапас из Ineos, третьим – швейцарец Себастьен Райхенбах из FDJ. Четвертым финишировал 23-летний Павел Сиваков из России, который выступает за британскую команду Ineos.