На веломногодневке «Тур де Франс» завершился 16-й этап.

164-километровую гонку выиграл представитель Германии Леннард Кемна из команды Bora-Hansgrohe. Его время – 4 часа 12 минут 52 секунды.

Тур де Франс
Роглич гениально рванул на финиш, но все равно проиграл Погачару
13/09/2020 В 17:58

Вторым стал эквардорец Ричард Карапас из Ineos, третьим – швейцарец Себастьен Райхенбах из FDJ. Четвертым финишировал 23-летний Павел Сиваков из России, который выступает за британскую команду Ineos.

  • Общий зачет не изменился – лидирует Примож Роглич.
  • Следующий этап состоится в среду, 16 сентября.
  • В 2019 году победителем «Тур де Франс» стал колумбиец Эган Берналь.

Подписывайся на нас в инстаграме

Тур де Франс
Погачар взял 15-й этап, Роглич – второй
13/09/2020 В 17:22
Тур де Франс
Главные моменты 14-го этапа «Тур де Франс»
12/09/2020 В 18:34