Лопес преодолел 170-километровую дистанцию за 4 часа 49 минут 8 секунд. Вторым с 15-секундным отставанием заехал лидер общего зачета словенец Примож Роглич, представляющий профессиональную команду Jumbo-Visma, третьим с таким же интервалом стал его соотечественник Тадей Погакар из UAE.