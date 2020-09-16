На веломногодневке «Тур де Франс» завершился 17-й этап, победителем стал колумбийский гонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес.
Лопес преодолел 170-километровую дистанцию за 4 часа 49 минут 8 секунд. Вторым с 15-секундным отставанием заехал лидер общего зачета словенец Примож Роглич, представляющий профессиональную команду Jumbo-Visma, третьим с таким же интервалом стал его соотечественник Тадей Погакар из UAE.
Тур де Франс
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Роглич лидирует в общем зачете, вторым идет Погакар, Лопес ворвался в топ-3. Погакар стал лидером зачета горовосходителей.
- 18-й этап Мерибель – Ла-Рош-сюр-Форон состоится 17 сентября.
- Гонщики преодолеют 175 км.
Тур де Франс
Роглич гениально рванул на финиш, но все равно проиграл Погачару
Тур де Франс
Погачар взял 15-й этап, Роглич – второй