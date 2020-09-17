18-й этап «Тур де Франс» прошел по маршруту Мерибель – Ла-Рош-сюр-Форон, участники преодолели 175 км, а первым на финише был польский велогонщик Михал Квятковский из команды Ineos Grenadiers.

Вторым финишировал еще один представитель Ineos Grenadiers, эквадорец Ричард Карапас, тройку замкнул Вут ван Арт (Jumbo-Visma) из Бельгии.

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Обладатель желтой майки лидера, словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma) стал четвертым и сохранил лидерство в генеральной классификации. Он опережает ближайшего преследователя – тоже словенца Тадея Погачара (UAE Team Emirates) – на 57 секунд.

19-й этап Бурк-ан-Брес – Шампаньоль состоится 18 сентября.

Гонщики преодолеют 166,5 км.

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