Датский велогонщик Сёрен Краг Андерсен из команды Sunweb стал победителем 19-го этапа престижной многодневки «Тур де Франс».

Гонщики преодолели маршрут длиной 166,5 км с вершиной четвертой категории сложности, Краг показал результат 3 часа, 36 минут и 33 секунды. Второе место занял словенец Лука Мезгец из Mitchelton-Scott, его показатель – 3 часа, 37 минут и 26 секунд. Третьим с аналогичным результатом финишировал бельгиец Джаспер Стюйвен из команды Trek-Segafredo.

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  • До финиша «Тур де Франс»-2020 осталось два этапа, они пройдут 19 и 20 сентября.
  • Лидером общего зачета останется словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.

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