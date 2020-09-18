Гонщики преодолели маршрут длиной 166,5 км с вершиной четвертой категории сложности, Краг показал результат 3 часа, 36 минут и 33 секунды. Второе место занял словенец Лука Мезгец из Mitchelton-Scott, его показатель – 3 часа, 37 минут и 26 секунд. Третьим с аналогичным результатом финишировал бельгиец Джаспер Стюйвен из команды Trek-Segafredo.