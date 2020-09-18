Датский велогонщик Сёрен Краг Андерсен из команды Sunweb стал победителем 19-го этапа престижной многодневки «Тур де Франс».
Гонщики преодолели маршрут длиной 166,5 км с вершиной четвертой категории сложности, Краг показал результат 3 часа, 36 минут и 33 секунды. Второе место занял словенец Лука Мезгец из Mitchelton-Scott, его показатель – 3 часа, 37 минут и 26 секунд. Третьим с аналогичным результатом финишировал бельгиец Джаспер Стюйвен из команды Trek-Segafredo.
Тур де Франс
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- До финиша «Тур де Франс»-2020 осталось два этапа, они пройдут 19 и 20 сентября.
- Лидером общего зачета останется словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.
Тур де Франс
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