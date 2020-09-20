Ирландский велогонщик Сэм Беннет из команды Deceuninck-Quick Step выиграл заключительный 21-й этап «Тур де Франс». Престижная многодневка финишировала на Елисейских полях. Второй результат в гонке на 122 км показал датчанин Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), тройку лучших замкнул словенец Петер Саган (Bora-Hansgrohe).
Заключительный этап «Тур де Франс» считается парадным и обычно не вносит изменений в общий зачет, поэтому словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates обеспечил себе победу в генерале еще после субботней гонки. Следом за ним в общем зачете расположился еще один словенец – Примож Роглич из Jumbo-Visma. Третье место занял австралиец Ричи Порт из команды Trek-Segafredo.
- «Тур де Франс» прошел в 107-й раз, в этом году маршрут был проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии коронавируса. Общая протяженность гонки составила 3 470 км.
- В прошлом году победителем «Тур де Франс» стал колумбиец Эган Берналь.