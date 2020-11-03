В финале осенней серии игр «Что? Где? Когда?» команда Балаша Касумова выиграла у команды телезрителей со счетом 6:5 и стала претендентом на участие в финале года.

При счете 2:3 в пользу телезрителей команде Касумова выпал следующий вопрос: «В прошлом году по случаю столетнего юбилея была выпущена уникальная серия этого изделия в количестве 20 штук с различными изображениями, среди которых были Римский собор, пиренейская вершина Коль дю Турмале, арена в Ниме. Что же было введено 100 лет назад?»

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Знатоки выдвинули несколько версий: светофор, дорожные знаки, часы, премии. В конце минуты Юлия Лазарева предположила, что речь идет про велосипедную гонку и точки на маршруте. Так у команды появилась версия, что правильный ответ – это желтая майка лидера «Тур де Франс».

Капитан Балаш Касумов решил не отвечать сразу, обратившись за помощью клуба. Ровшан Аскеров подтвердил версию знатоков, добавив, что желтый цвет майки связан с цветом газет, выходивших в то время.

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