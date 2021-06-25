Супермногодневка «Тур де Франс» – культовое событие в мире велогонок. За три недели с 26 июня по 18 июля лучшие велосипедисты мира преодолеют почти 3,5 тысячи километров по французским дорогам с заездом в Андорру.
В маршруте 108-го по счету «Тур де Франс» – восемь спринтерских этапов на равнине, пять среднегорных, шесть горных, три этапа с высотными финишами и две гонки с раздельным стартом. Действующий победитель многодневки – словенец Тадей Погачар, который и в этот раз сразится за желтую майку.
Кто выступит?
Тур де Франс
Атмосферное представление всех трасс «Тур де Франс»
На старт заявлены 23 профессиональные команды. К сожалению, в списке нет российских гонщиков, но иностранные легенды велоспорта на месте. За победу сразятся словенцы Примож Роглич и Тадей Погочар из конкурирующих коллективов, словак Петер Саган, а также Жюлиан Алафилипп, Серхио Игита, Найро Кинтана, Алехандро Вальверде, Жюльен Бернар, четырехкратный чемпион Крис Фрум и другие.
Крис Фрум
Фото: Getty Images
Расписание
(по московскому времени)
26 июня, 1 этап
Брест – Ландерно, 197,8 км – 13:30
27 июня, 2 этап
Перрос-Гирек – Мюр-Де-Бретань, 183,5 км – 14:20
28 июня, 3 этап
Лорьян – Понтиви, 182,9 км – 14:20
29 июня, 4 этап
Редон – Фужер, 150,4 км – 14:40
30 июня, 5 этап
Шанже – Лаваль, 27,2 км – 13:15
1 июля, 6 этап
Тур – Шатору, 160,4 км – 15:05
2 июля, 7 этап
Вьерзон – Ле-Крезо, 249,1 км – 12:15
3 июля, 8 этап
Ойонна – Ле Гран-Борнан, 150,8 км – 14:15
4 июля, 9 этап
Клюз – Тинь, 144,9 км – 14:10
6 июля, 10 этап
Альбервиль – Валанс, 190,7 км – 14:20
7 июля, 11 этап
Сорг – Малосен, 198,9 км –13:!5
8 июля, 12 этап
Сен-Поль-Труа-Шато – Ним, 159,4 км – 14:40
Атмосферное представление всех трасс «Тур де Франс»
9 июля, 13 этап
Ним – Каркасон, 219,9 км – 13:15
10 июля, 14 этап
Каркасон – Кийан, 183,7 км – 13:40
11 июля, 15 этап
Сере – Андорра-ла-Велла, 191,3 км – 13:30
13 июля, 16 этап
Пас-де-ла-Каса – Сен-Годенс, 169 км – 14:30
14 июля, 17 этап
Мюре – Коль де Порте, 178,4 км – 13:10
15 июля, 18 этап
По – Люз Ардиден, 129,7 км – 14:50
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16 июля, 19 этап
Муран – Либурн, 207 км – 13:30
17 июля, 20 этап
Либурн – Сент-Эмильон, 30,8 км – 14:05
18 июля, 21 этап
Шату – Париж, 108,4 км – 17:30
Где смотреть
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