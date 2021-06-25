Супермногодневка «Тур де Франс» – культовое событие в мире велогонок. За три недели с 26 июня по 18 июля лучшие велосипедисты мира преодолеют почти 3,5 тысячи километров по французским дорогам с заездом в Андорру.

В маршруте 108-го по счету «Тур де Франс» – восемь спринтерских этапов на равнине, пять среднегорных, шесть горных, три этапа с высотными финишами и две гонки с раздельным стартом. Действующий победитель многодневки – словенец Тадей Погачар, который и в этот раз сразится за желтую майку.

Кто выступит?

Тур де Франс Атмосферное представление всех трасс «Тур де Франс» ЧАС НАЗАД

На старт заявлены 23 профессиональные команды. К сожалению, в списке нет российских гонщиков, но иностранные легенды велоспорта на месте. За победу сразятся словенцы Примож Роглич и Тадей Погочар из конкурирующих коллективов, словак Петер Саган, а также Жюлиан Алафилипп, Серхио Игита, Найро Кинтана, Алехандро Вальверде, Жюльен Бернар, четырехкратный чемпион Крис Фрум и другие.

Крис Фрум Фото: Getty Images

Расписание

(по московскому времени)

26 июня, 1 этап

Брест – Ландерно, 197,8 км – 13:30

27 июня, 2 этап

Перрос-Гирек – Мюр-Де-Бретань, 183,5 км – 14:20

28 июня, 3 этап

Лорьян – Понтиви, 182,9 км – 14:20

29 июня, 4 этап

Редон – Фужер, 150,4 км – 14:40

30 июня, 5 этап

Шанже – Лаваль, 27,2 км – 13:15

1 июля, 6 этап

Тур – Шатору, 160,4 км – 15:05

2 июля, 7 этап

Вьерзон – Ле-Крезо, 249,1 км – 12:15

3 июля, 8 этап

Ойонна – Ле Гран-Борнан, 150,8 км – 14:15

4 июля, 9 этап

Клюз – Тинь, 144,9 км – 14:10

6 июля, 10 этап

Альбервиль – Валанс, 190,7 км – 14:20

7 июля, 11 этап

Сорг – Малосен, 198,9 км –13:!5

8 июля, 12 этап

Сен-Поль-Труа-Шато – Ним, 159,4 км – 14:40

Атмосферное представление всех трасс «Тур де Франс»

9 июля, 13 этап

Ним – Каркасон, 219,9 км – 13:15

10 июля, 14 этап

Каркасон – Кийан, 183,7 км – 13:40

11 июля, 15 этап

Сере – Андорра-ла-Велла, 191,3 км – 13:30

13 июля, 16 этап

Пас-де-ла-Каса – Сен-Годенс, 169 км – 14:30

14 июля, 17 этап

Мюре – Коль де Порте, 178,4 км – 13:10

15 июля, 18 этап

По – Люз Ардиден, 129,7 км – 14:50

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16 июля, 19 этап

Муран – Либурн, 207 км – 13:30

17 июля, 20 этап

Либурн – Сент-Эмильон, 30,8 км – 14:05

18 июля, 21 этап

Шату – Париж, 108,4 км – 17:30

Где смотреть

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