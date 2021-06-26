Французский велогонщик команды Deceuninck – Quick-Step Жюлиан Алафилипп стал победителем стартового этапа престижной многодневки «Тур де Франс». Он преодолел 198 километров за 4 часа 39 минут и 5 секунд.

Алафилипп оторвался от преследователей и финишировал в одиночку. На восемь секунд от победителя отстали австралиец Майкл Мэттьюз из команды Team BikeExchange и словенский гонщик Team Jumbo – Visma Примож Роглич.

На последних километрах произошел массовый завал. Один из болельщиков выставил картонную табличку, кто-то из пелотона напоролся на нее, рухнул с байка и потянул за собой остальных.

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Лучшим из представителей СНГ стал Алексей Луценко из Казахстана. Гонщик Astana – Premier Tech приехал на финиш 14-м с отставанием в 18 секунд.

Второй холмистый этап «Тур де Франс» пройдет в воскресенье, 27 июня, от коммуны Перрос-Гирек до Мюр-де-Бретань. Расстояние составит 183,5 километра.

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