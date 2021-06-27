Во время первого этапа веломногодневники «Тур де Франс» случился массовый завал.
Все началось из-за баннера, который держала в руках болельщица – за него зацепился немецкий гонщик Тони Мартин, что повлекло за собой массовое падение других велосипедистов.
Сумасшедший завалище на «Тур де Франс» – настоящая мясорубка!
Тур де Франс
Сумасшедший завалище на «Тур де Франс» – настоящая мясорубка!
- Победителем первого этапа «Тур де Франс» стал французский велогонщик команды Deceuninck – Quick-Step Жюлиан Алафилипп.
- Лучшим из представителей СНГ стал Алексей Луценко из Казахстана. Гонщик Astana – Premier Tech приехал на финиш 14-м с отставанием в 18 секунд.
Тур де Франс
Алафилипп выдержал массовый завал и выиграл 1-й этап