Во время первого этапа веломногодневники «Тур де Франс» случился массовый завал.

Все началось из-за баннера, который держала в руках болельщица – за него зацепился немецкий гонщик Тони Мартин, что повлекло за собой массовое падение других велосипедистов.

Сумасшедший завалище на «Тур де Франс» – настоящая мясорубка!

Тур де Франс Сумасшедший завалище на «Тур де Франс» – настоящая мясорубка! ЧАС НАЗАД

Победителем первого этапа «Тур де Франс» стал французский велогонщик команды Deceuninck – Quick-Step Жюлиан Алафилипп.

Лучшим из представителей СНГ стал Алексей Луценко из Казахстана. Гонщик Astana – Premier Tech приехал на финиш 14-м с отставанием в 18 секунд.