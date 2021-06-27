Голландец Матью ван дер Пул выиграл второй этап престижной многодневки «Тур де Франс».

Гонщик команды Alpecin – Felix закончил дистанцию в 183,5 километра за 4 часа 18 минут и 30 секунд. В топ-4 попали словенцы Тадей Погачар и Примож Роглич и голландец Вилко Келдермеан. Они приехали на финиш в шести секундах от лидера.

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Лидер общего зачета и чемпион первого этапа Жюлиан Алафилипп попал на пятое место и уступил победителю восемь секунд. Казахстанский гонщик Astana – Premier Tech Алексей Луценко второй этап подряд финишировал в топ-20 и остался 16-м.

Ван дер Пул возглавил генеральную классификацию и получил желтую майку. Алафилипп опустился на вторую позицию и проигрывает голландцу те же восемь секунд. При этом француз сохранил зеленую майку лидера спринтерского зачета. Луценко в генерале занимает 12-ю строчку.

Третий (равнинный) этап «Тур де Франс» пройдет между Лорьяном и Понтиви в понедельник, 28 июня.

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