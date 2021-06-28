Бельгиец Тим Мерлье выиграл третий этап престижной многодневки «Тур де Франс».
Гонщик команды Alpecin – Felix закончил дистанцию в 182,9 километра за 4 часа 1 минуту и 28 секунд. Вторым стал соотечественник Мерлье и его партнер по команде Яспер Филипсен, на третьем месте – француз Насер Буанни из Team Arkea Samsic.
- Казахстанский гонщик Astana – Premier Tech Алексей Луценко финишировал на 43-й позиции.
- Четвертый этап «Тур де Франс» пройдет между Редоном и Фужером во вторник, 29 июня.
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