Британец Марк Кавендиш выиграл четвертый этап престижной многодневки «Тур де Франс».
Гонщик команды Deceuninck – Quick Step закончил дистанцию в 150,4 километра за 3 часа 20 минут и 17 секунд. Вторым стал французский велосипедист Насер Буанни из Team Arkea Samsic, третий – бельгиец Яспер Филипсен из Alpecin – Felix.
  • Казахстанский гонщик Astana – Premier Tech Алексей Луценко финишировал на 14-й позиции.
  • Четвертый этап «Тур де Франс» пройдет между Шанже и Лавалем в среду, 30 июня.
  • Лидером генеральной классификации остается Матье ван дер Пул.
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