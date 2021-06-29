Словенский гонщик Jumbo-Visma Примож Роглич сообщил, что сможет продолжить гонку после падения на третьем этапе «Тур де Франс». Спортсмен не получил переломов, но сильно счесал кожу на левой стороне тела.

«В ситуации нет ничего хорошего, но мне пришлось улыбнуться, прочитав все добрые пожелания и положительные мысли, которые вы прислали. Сегодня на старте будет мумия, посмотрим, что у нее получится!» – написал Роглич в инстаграме.

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На третьем этапе словенец попал в завал за 10 км до финиша. Он закончил гонку с отставанием в 1 минуту 21 секунду.

В общем зачете Роглич опустился с четвертого на 16-е место.

В 4-м этапе Роглич финишировал на 61-м месте.

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