Словенский гонщик UAE Team Emirates Тадей Погачар стал победителем пятого этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс». Он проехал 27,2 километра классической гонки с раздельного старта за 32 минуты ровно.

Швейцарец Штефан Кюнг из Groupama-FDJ уступил Погачару 19 секунд. На третьем месте финишировал Йонас Вингегор из Jumbo-Visma – отставание датчанина составило 27 секунд.

Тур де Франс Ван дер Пул выиграл 2-й этап и обошел Алафилиппа в общем зачете 27/06/2021 В 16:21

Лидер генеральной классификации, голландец Матью ван дер Пул, закончил разделку на пятой позиции с проигрышем в 31 секунду. Казахстанец Алексей Луценко, представляющий Astana-Premier Tech, впервые попал в топ-10 и с отставанием ровно в минуту приехал на финиш 10-м.

Ван дер Пул сохранил желтую майку лидера, в восьми секундах от гонщика Alpecin-Fenix идет Погачар, полминуты голландцу проигрывает Вут ван Арт из Jumbo-Visma. Луценко взобрался на пятое место в общем зачете. Его проигрыш Ван дер Пулу составляет 1 минуту 21 секунду.

Зеленая майка очкового зачета – у Марка Кэвендиша, белая майка молодежного зачета – у Погачара, красная майка горного короля – у Иде Схелинга.

Шестой (равнинный) этап «Тур де Франс» пройдет в четверг, 1 июля, между Туром и Шатору. Трансляция – на телеканале Eurosport 1 в 14:50 по московскому времени.

Тур де Франс 🚲 Беннет выиграл заключительный этап, Погачара официально наградили 20/09/2020 В 17:58