Британец Марк Кэвендиш стал победителем шестого этапа веломногодневки «Тур де Франс». Представитель команды Deceuninck – Quick Step финишировал первым в составе большой группы гонщиков. В финишном створе он сумел опередить бельгийца Йеспера Филипсена и француза Насера Буханни.

Этап представлял собой равнинную гонку на 160,6 км между городами Тур и Шатору. Кэвендиш преодолел дистанцию за 3 часа 17 минут 36 секунды.

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Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. Седьмой этап протяженностью 249,1 км пройдет 2 июля.

После шести этапов в общем зачете лидирует нидерландец Матье ван дер Пул (20:09.17) из Alpecin-Fenix.

«Тур де Франс» проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры.

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