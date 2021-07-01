Британец Марк Кэвендиш стал победителем шестого этапа веломногодневки «Тур де Франс». Представитель команды Deceuninck – Quick Step финишировал первым в составе большой группы гонщиков. В финишном створе он сумел опередить бельгийца Йеспера Филипсена и француза Насера Буханни.
Этап представлял собой равнинную гонку на 160,6 км между городами Тур и Шатору. Кэвендиш преодолел дистанцию за 3 часа 17 минут 36 секунды.
Тур де Франс
Мастер Кэвендиш взял второй этап «ТДФ» за три дня
Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. Седьмой этап протяженностью 249,1 км пройдет 2 июля.
- После шести этапов в общем зачете лидирует нидерландец Матье ван дер Пул (20:09.17) из Alpecin-Fenix.
- «Тур де Франс» проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры.
Тур де Франс
Погачар выиграл 5-й этап, казахстанец Луценко – 5-й в генерале
Тур де Франс
Погачар был наибыстрейшим в разделке