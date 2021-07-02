Словенский гонщик Bahrain Victorious Матей Мохорич выиграл седьмой этап престижной веломногодневки «Тур де Франс». Он проехал 249,1 километра холмистой дистанции за 5 часов 28 минут и 20 секунд.

Вторым финишировал бельгиец Яспер Стейвен из команды Trek-Segafredo. Он уступил победителю 1 минуту 20 секунд. На третьей позиции оказался Магнус Корт Нильсен из EF Education-Nippo. Датчанин проиграл Мохоричу 1 минуту 40 секунд. Такое же отставание от лидера – у обладателя желтой майки, голландца Матью ван дер Пула.

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Таким образом, Ван дер Пул сохранил первое место в генеральной классификации. Он увеличил отрыв в общем зачете от преследователей. Если после шестого этапа преимущество гонщика Alpecin-Fenix составляло восемь секунд, но теперь Матью опережает бельгийца Ваута ван Арта на полминуты.

На седьмом этапе «Тур де Франс» лучшим из представителей СНГ стал казахстанец Алексей Луценко из Astana-Premier Tech. Его отставание в гонке – 5 минут 15 секунд. В генерале Луценко опустился с пятого на восьмое место и проигрывает Ван дер Пулу 4 минуты 56 секунд.

Восьмой этап французской веломногодневки станет горным и пройдет от Ойонны до Ле Гран Борнан. Дистанция составит 150,8 километра.

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