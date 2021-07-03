Велогонщик из Бельгии Дилан Тёнс показал лучшее время на 8-м этапе «Тур де Франс». Представитель команды Bahrain Victorious преодолел этап протяженностью 150,8 км за 3 часа 54 минуты 41 секунду.
Второе место занял испанец Ион Исагирре из Astana-Premier Tech, проиграв 44 секунды. Замкнул тройку лучших канадец Майкл Вудс jn Israel Start-Up Nation. Российские велогонщики не принимают участия в многодневке.
В генеральной классификации «Большой петли» лидирует Погачар – 29 часов 38 минут 25 секунд. Вторым идет бельгиец Ваут ван Арт, третьим – Алексей Луценко из Казахстана.
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- Победитель «Тур де Франс»-2020 словенец Тадей Погачар финишировал четвертым.
- Девятый этап протяженностью 144,9 км пройдет 4 июля.
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